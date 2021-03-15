"Магнит" откроется в Дагестане

Дагестан и торговая розничная сеть "Магнит" планируют подписать соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания намерена открыть супермаркеты в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

Подписание документа состоится в рамках рабочей встречи властей региона и компании 18 марта.

"Магнит" станет первым федеральным продуктовым ритейлером в республике. Дагестан станет 67-м регионом присутствия ритейлера. Магазины сети уже функционируют в Ставрополье, КБР, КЧР, Северной Осетии и Ингушетии.

Отмечается, что соглашение будет направлено на развитие и совершенствование розничной торговли в Дагестане для удовлетворения потребностей населения в качественных товарах по доступным ценам. Также в сети супермаркетов будет представлена продукция дагестанских товаропроизводителей.