Кубань даст старт высокому турсезону 1 мая

Власти Кубани дадут старт высокому туристическому сезону первого мая, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сотрудники краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия проинспектировали все пляжные территории и обсудили их подготовку на заседании межведомственной комиссии.

"Большинство пляжей имеют единый архитектурный облик, освобождены от застройки объектами различного назначения. Вместе с тем, есть ряд территорий, на которых работу следует усилить", – доложила врио министра курортов Мария Золотухина, передает "АиФ-Юг".

Особое внимание в преддверии курортного сезона нужно уделить состоянию объектов потребительской сферы, чтобы, пересекая границу Краснодарского края, гости сразу ощутили себя на курорте, - отметил замглавы региона Александр Руппель.

"Прошу привести в надлежащее состояние "гостевые" трассы, обеспечить работу придорожного сервиса – время для этого сейчас есть, а от состояния предприятий торговли, питания, обслуживания зависит мнение туристов о нашем регионе", – подчеркнул он.