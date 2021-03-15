Гостей фестиваля осетинских пирогов в Северной Осетии ждут новые туристические маршруты

Для гостей Всероссийского фестиваля осетинских пирогов в Северной Осетии подготовили новые турмашруты.

"Маршруты предполагают посещение Куртатинского и Цейского ущелий, а также Ирафского района", - сообщает пресс-служба главы и правительства республики, пишет "Интерфакс".

Гостями фестиваля станут туроператоры и блогеры. Фестиваль пройдет в сентябре. В этом году, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, фестиваль осетинских пирогов станет международным.