Гостей фестиваля осетинских пирогов в Северной Осетии ждут новые туристические маршруты
Для гостей Всероссийского фестиваля осетинских пирогов в Северной Осетии подготовили новые турмашруты.
"Маршруты предполагают посещение Куртатинского и Цейского ущелий, а также Ирафского района", - сообщает пресс-служба главы и правительства республики, пишет "Интерфакс".
Гостями фестиваля станут туроператоры и блогеры. Фестиваль пройдет в сентябре. В этом году, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, фестиваль осетинских пирогов станет международным.
Вестник Кавказа
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