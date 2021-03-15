Ученые назвали точную дату конца света

Ученые из NASA совместно с японскими специалистами из Университета Тохо смогли просчитать точную дату конца света. Результаты их работы опубликованы в Nature Geoscience.

Авторы исследования установили, что солнечная радиация полностью уничтожит земную атмосферу, точнее, кислород в ней, через миллиард лет, значит, конец света наступит в 1 000 002 021 году, передает Радио Sputnik.

Американские и японские исследователи проводили расчеты не менее 400 тыс раз, чтобы убедиться в их точности.