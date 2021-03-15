Обновленная канатка в нацпарке "Кисловодский" заработает в апреле

Обновленная канатная дорога в национальном парке "Кисловодский" заработает для посетителей после модернизации в апреле, - сообщил сегодня директор парка Дмитрий Науменко.

"Ремонт канатной дороги завершен. Еще не привезли и не поставили вагоны, но это связано с тем, что были ограничения в парке. В апреле канатная дорога будет запущена", - рассказал он, передает ТАСС.

Напомним, канатная дорога соединяет Старый (или Нижний) и Горный (или Верхний) парки и ведет к смотровой площадке, откуда открываются панорамные виды на горы Кавказа, Кисловодск и окрестности. Она была закрыта на ремонт в 2020 году, протяженность трассы составляет 1 743 м.