Турция - США: возможна ли перезагрузка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смягчил свою антизападную и антиамериканскую риторику, возможно, намереваясь, перезагрузить непростые отношения со своими союзниками по НАТО, но пока что президент США Джо Байден на это не реагирует, пишет Associated Press. Связи между Анкарой и Вашингтоном, которые когда-то считали друг друга стратегическими партнерами, в последние годы неуклонно ухудшались из-за разногласий по Сирии, сотрудничества Турции с Россией и турецких военно-морских операций в восточном Средиземноморье, которые американские чиновники охарактеризовали как "дестабилизирующие".

В бытность президентом США Дональд Трамп поддерживал личные отношения с Эрдоганом и не читал ему лекций о ситуации с правами человека в Турции. Байден же в интервью New York Times заявил о поддержке оппозиции Турции в ее борьбе с "автократом" Эрдоганом. Официальные телефонные переговоры между первыми лицами не состоялись до сих пор, но разговоры ведутся на других уровнях. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила на прошлой неделе, что многие мировые лидеры еще не поговорили с Байденом, и что она уверена, что он позвонит Эрдогану.

Байден, который говорил о восстановлении международных союзов и традиционных связей, а также об укреплении НАТО, был бы заинтересован в восстановлении контактов и попытках вывести Турцию из сферы влияния России. Но аналитики заявляют, что будет крайне сложно восстановить отношения, учитывая спектр вопросов, по которым две страны не сходятся во взглядах, включая решение Турции приобрести передовые российские системы С-400. Вашингтон заявляет, что эти системы представляют угрозу для НАТО и американских истребителей F-35. Вашингтон исключил Турцию из программы производства F-35 и в прошлом году ввел санкции в отношении высокопоставленных чиновников турецкой оборонной промышленности, а также запретил выдачу военных экспортных лицензий.

Турция утверждает, что российские системы, которые обошлись стране в $2,5 млрд, не представляют угрозы для альянса НАТО, и неоднократно призывала к диалогу для решения этой проблемы. Вашингтон настаивает, что санкции нельзя отменить, пока российские системы остаются на турецкой земле.

Во время слушаний в Сенате перед утверждением в качестве госсекретаря США Энтони Блинкена назвал Турцию "так называемым стратегическим партнером" и счел "неприемлемым", чтобы Турция "сотрудничала с одним из наших крупнейших стратегических конкурентов - Россией."

Еще одним предметом разногласий является американская военная поддержка сирийских курдских боевиков в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ). Турция утверждает, что они неразрывно связаны с курдским движением, а министр обороны Хулуси Акар заявил, что отношения между сторонами не могут улучшиться, если Вашингтон не прекратит свое сотрудничество с сирийской курдской группировкой. В 2019 году Байден обвинил Трампа в предательстве союзников США после решения вывести войска из северной Сирии, что подготовило почву для военного наступления Турции против сирийской курдской группировки.

Администрация Байдена может оказать давление на Турцию в связи с ее конфликтом с Грецией в восточном Средиземноморье относительно энергоресурсов, который привел к напряженному противостоянию между двумя членами НАТО. Гонул Тол, директор Центра тюркских исследований Института Ближнего Востока, сказал, что Турция не может пойти на уступки в восточном Средиземноморье, "потому что это воспринимается как национальный вопрос широким сегментом турецкого общества."

Ожидается, что администрация Байдена будет уделять больше внимания демократии и правам человека, чем Трамп. Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу Блинкен подчеркнул "важность демократических институтов, инклюзивного управления и уважения прав человека".

На прошлой неделе Эрдоган пообещал провести серию реформ, направленных на улучшение положения в области прав человека, но аналитики заявили, что они вряд ли окажут огромное влияние на ситуацию.

Турция также добивается экстрадиции проживающего в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося военного переворота в 2016 году. Но официальные лица США заявляют, что Анкара не смогла представить документы, которые обосновали бы его экстрадицию. Турция обвиняет Вашингтон в предоставлении ему убежища.

Также улучшение отношений осложняет судебный процесс против турецкого государственного банка Halkbank, обвиняемого в помощи Ирану в уклонении от санкций США на сумму $20 млрд.