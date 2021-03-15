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Жителям Краснодара покажут неизвестные картины Ван Гога

Фотография пресс-службы Краснодарского краевого зала изобразительных искусств
Фотография пресс-службы Краснодарского краевого зала изобразительных искусств

В пятницу, 19 марта, в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств откроется выставка "Неизвестный Ван Гог", в рамках которой жителям столицы Кубани будет представлена коллекция из более 80 репродукций картин нидерландского постимпрессиониста, выполненных в технике жикле.

Известно, что Винсент Ван Гог за десять с небольшим лет своего творческого пути создал более 2,1 тыс произведений, включая 860 картин маслом. Многие его полотна стали признанными мировыми шедеврами живописи и входят в список самых дорогих произведений, - передает портал Юга.ру. 

Современная технология позволяет воссоздать картины мастера на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать фактуру мазка. 

Работы сопровождаются объяснением сюжетов и историей создания каждой картины, а с 23 марта для посетителей будут доступны аудиоэкскурсии, для прослушивания которых нужны только смартфон и наушники.

Выставка будет работать до 18 апреля.

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Вестник Кавказа

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