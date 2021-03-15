Постпред Ирана в ООН назвал единственный возможный вариант решения сирийского конфликта

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил на заседании Совбеза ООН, что единственным решением конфликта в Сирии является мирный подход в соответствии с международным правом.

По его словам, сирийский кризис не может закончиться без обеспечения полного суверенитета, единства и территориальной целостности страны.

Тахт-Раванчи также подчеркнул, что международное сообщество не должно мириться с продолжающейся оккупацией территории Сирии. В этой связи он призвал к "немедленному выводу всех иностранных сил, присутствующих в Сирии без разрешения Дамаска, особенно сил США, которые оккупируют части арабской республики", передает агентство IRNA.