Комаровский раскритиковал "традиционные" способы лечения ОРВИ

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился своим опытом лечения от ОРВИ. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.

По его словам, соблюдать постельный режим и лечиться противовирусными препаратами бессмысленно.

Вместо этого Комаровский считает необходимым очень много пить - "литрами", причем предпочтение лучше отдать чаю.

"Одеваемся тепло, в комнате максимально прохладно. Прохладно - это идеально где-то около 20 градусов для меня, вот это комфортная температура", - поведал врач.

При насморке медик порекомендовал промывать нос солевыми растворами для орошения под давлением: они помогают намного лучше, чем сосудосуживающие капли.