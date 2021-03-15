Регистрация первоклассников стартовала в Грузии

С 15 марта в Грузии начинается регистрация первоклассников.

В первый класс в Грузии принимают детей, которым к 15 сентября включительно исполнится 6 лет.

До 26 марта регистрация открыта для детей со специальными образовательными нуждами, заявление нужно подать в желаемую школу. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации, предоставить необходимую документацию нужно с 24 марта до 24 апреля включительно, пишет Sputnik Грузия.

С 27 апреля по 11 мая будет проходить регистрация детей, братья или сестры которых уже учатся в желаемой школе.

Всеобщая онлайн-регистрация пройдет с 13 мая по 5 июня на сайте www.emis.ge. Документацию зарегистрированного ребенка нужно будет предоставить с 8 июня до 22 июня включительно.

В школах, где останутся свободные места с 24 июня по 10 июля пройдет четвертый этап регистрации. Ежегодно в государственных школах Грузии насчитывается около 60 тыс свободных мест.