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Власти Тбилиси закрыли улицу из-за угрозы оползня

Власти Тбилиси закрыли улицу из-за угрозы оползня

Движение автотранспорта на улице Мухрана Мачавариани в районе Сабуртало в Тбилиси ограничивается из-за угрозы оползня, такое заявление распространила столичная мэрия.

В нем говорится, что оползневые процессы начали активизироваться из-за определенных работ, совершенных на улице Мухрана Мачаваниани и на расположенном рядом склоне в последние годы.

"В целях безопасности населения, с 16 марта на указанной территории автомобильное движение будет ограничено в обе стороны", - цитирует заявление Sputnik Грузия.

Уточняется, что временное ограничение будет действовать на участке от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до отрезка у АЗС BP.

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Вестник Кавказа

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