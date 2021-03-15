Власти Тбилиси закрыли улицу из-за угрозы оползня

Движение автотранспорта на улице Мухрана Мачавариани в районе Сабуртало в Тбилиси ограничивается из-за угрозы оползня, такое заявление распространила столичная мэрия.

В нем говорится, что оползневые процессы начали активизироваться из-за определенных работ, совершенных на улице Мухрана Мачаваниани и на расположенном рядом склоне в последние годы.

"В целях безопасности населения, с 16 марта на указанной территории автомобильное движение будет ограничено в обе стороны", - цитирует заявление Sputnik Грузия.

Уточняется, что временное ограничение будет действовать на участке от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари до отрезка у АЗС BP.