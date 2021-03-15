Железноводск готовится к купальному сезону

Курортное озеро "30’Ка" в Железноводске откроет купальный сезон в первый день лета, сообщает пресс-служба администрации города. В настоящее время идет подготовка документов для получения разрешения от Роспотребнадзора.

Отмечается, что особое внимание было уделено местными специалистами прозначности воды. Для этого в водоем будут запущены специальные микроводоросли, которые смогут предотвратить распространение сине-зеленых водорослей, - пишет sevkavportal.ru.

По словам главы города Евгения Моисеева, это слабопроточное озеро, и вода застаивается и начинает цвести. "А мы хотим добиться идеально прозрачной воды в течение всего весенне-летнего сезона", - сказал он.