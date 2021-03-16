Позитивный настрой может погубить нефтяные рынки

Даже недавний отчет ОПЕК, в котором глобальный нефтяной картель снизил прогноз спроса на второй квартал 2021 года более чем на 690 тысяч баррелей в сутки, не изменил позитивного восприятия цен. Оптимистичные настроения, проистекающие из сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сохраняются на рынке, и аналитики предполагают, что картель сохранит оптимизм в своей оценке второго полугодия 2021 года.

Yahoo!Finance отмечает, что цены на нефть колеблются в районе $70 за баррель, а некоторые аналитики даже предполагают, что легендарные $100 за баррель уже не за горами, поэтому кажется, что чувство реальности утеряно. Цена на нефть сорта Brent растет восьмую неделю подряд, и рынок почти не обращает внимания на фундаментальные показатели.

Аналитики убеждены, что восстановление спроса во втором полугодии 2021 года неизбежно. Если спросить их, на чем основано это предположение, то вы не получите конкретного ответа, лишь отсылки к "настроениям". Недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы могут устраивать барбекю со своими семьями 4 июля, только усиливает этот настрой. Реализуемые по всему миру схемы финансовой поддержки предприятий усиливают этот настрой.

Цены на нефть, похоже, более тесно связаны с денежными вливаниями, которые реализуются по всему миру, а не с историческими фундаментальными показателями. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В конечном счете, эти финансовые вливания дорого обойдутся. Никакая нормальная экономика не может продолжать тратить, когда ее доходы продолжают падать. В конце 2021 года можно ожидать серьезного перебалансирования, и многие окажутся в проигрыше.

Как отмечается в недавнем отчете ОПЕК, в ближайшие месяцы ожидается небольшое ослабление спроса. Однако позитивные настроения на нефтяных рынках, похоже, касаются осени. Высокий спрос во второй половине года будет зависеть от успеха кампаний по вакцинации против Covid-19 и снятия глобальных ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Если оптимистические прогнозы об успешной летней борьбе с Covid-19 не сбудутся, этот положительный настрой погубит рынки.

Наблюдатели должны быть обеспокоены текущими ценами, колеблющимися около $70 за баррель, и излишне позитивными настроениями среди аналитиков. Обычно рост цен, который мы наблюдаем в последние месяцы, всегда приводит к двум основным реакциям. Сначала игроки будут фиксировать прибыль, затем другие будут пытаться выйти на рынок. Текущая стабильность носит временный характер. Участники ОПЕК+ неожиданно решили продлить действие существующих соглашений еще на месяц. Саудовская Аравия по-прежнему поддерживает свое одностороннее сокращение на 1 млн баррелей в сутки, в то время как другие соблюдают существующие обязательства. Производителям, не входящим в ОПЕК, России и Казахстану было разрешено немного увеличить добычу.

Все сообщения СМИ по поводу решения, принятого в Вене на прошлой неделе, были позитивными. Решение было воспринято как доказательство внутренней стабильности картеля. Но этот анализ не учитывает растущего внутреннего давления среди производителей ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. $70 долларов за баррель - очень заманчивый уровень для увеличения добычи, а всем участникам ОПЕК+ нужна прибыль. Производители потеряли триллионы долларов за последний год, и теперь у них есть возможность компенсировать эти потери.

При цене $70 за баррель производители, не контролируемые ОПЕК+, также стремятся увеличить добычу. Норма прибыли в $10-15 за баррель слишком высока, чтобы ее игнорировать. Согласно недавней оценке JP Morgan, добыча сланцевой нефти в США скоро будет увеличена. Также появились сообщения о том, что реальный уровень соблюдения договоренностей ОПЕК+ отличается от официальных квот.

Аналитикам рынка следует внимательно следить за Саудовской Аравией, ОАЭ и Россией. Вероятно, что все три рынка уже производят больше нефти, чем сообщается. Внутренний спрос на нефть также играет ключевую роль в соблюдении этими странами определенных квот. В Саудовской Аравии, например, недавно запущенный нефтеперерабатывающий завод Aramco будет производить 300-400 тысяч баррелей в день. Добыча сланцевой нефти в США и Ливии наверняка вырастет, если уровень цен сохранится на уровне около $70 и выше. Жадность - часть капитализма, а на рынке нефти и газа на данный момент одни из самых заманчивых показателей прибыли.

Хотя сейчас на рынке царит оптимизм, негативные настроения могут очень скоро вернуться. При текущих ценах объем предложения наверняка увеличится, а рост спрос не гарантирован.