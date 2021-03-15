Власти Дагестана переиздадут Красную книгу региона

Власти Дагестана планируют в скором времени обновить Красную книгу - министерство природных ресурсов и экологии Дагестана и региональное отделение Русского ботанического общества подготовили для нее очерки видов флоры и фауны, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

В новую версию книги войдут 281 вид растений и 182 вида животных, среди которых - Караган крупноцветковый, Краекучник персидский, Черепаха средиземноморская, равнинная популяция Благородного оленя, Дикобраз индийский, Степной хорек. А еще 8 видов грибов, 17 видов лишайников, 23 вида мхов, - передает "АиФ-Дагестан".

Также из книги исключат восемь видов растений и 48 видов животных, у которых наблюдается рост численности популяций.

Напомним, двумя годами ранее Минприроды Дагестана провело мониторинг популяций видов животных и растений, по результатам которого и подготовлен перечень включаемых и исключаемых из нее видов.