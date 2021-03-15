Эрдоган рассказал, когда Турция прекратит покупать иностранные вакцины от коронавируса

Турция будет закупать иностранные вакцины от COVID-19 до тех пор, пока не создаст отечественный препарат, рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабмина

"К настоящему времени около 11,5 млн наших граждан привились от коронавируса. Турция продолжит закупку зарубежных вакцин, пока собственная не будет готова к использованию", - цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что правительство страны решило оставить в силе все действующие санитарные ограничения в стране и призвал соблюдать их.

По данным Минздрава Турции, за прошлые сутки в стране был зафиксирован рекордный для текущего года прирост числа заразившихся коронавирусом - 15 503 новых пациента.