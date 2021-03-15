В Черкесске горит цех пилорамы

Сегодня вечером вспыхнул пожар в заброшенном цеху здания пилорамы в столице Карачаево-Черкесии, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"Сообщение о возгорании в Черкесске поступило на пульт оперативного дежурного в 19:08. По предварительной информации площадь пожара составляет около 200 кв м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

К настоящему времени пожарные ликвидировали открытое горение, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.