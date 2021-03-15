Комендантский час отменят в Грузии в конце марта?

Комендантский час могут сдвинуть или вовсе отменить в Грузии к концу марта, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, после каждого этапа ослабления карантинных ограничений власти отслеживают ситуацию на протяжении недели или двух.

"Если эпидемиологическая ситуация будет такой же стабильной, на следующем этапе будет обсужден и этот вопрос", - приводит слова чиновника Грузия Online.

Гамкрелидзе также выразил уверенность, что условия комендантского часа будут смягчены, однако только при условии стабилизации эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение, пояснил он, примет Координационный совет при правительстве Грузии.