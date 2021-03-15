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В Дагестане открывают для прихожан мечети и храмы

В Дагестане открывают для прихожан мечети и храмы

В Дагестане разрешили работу культовых учреждений – такое решение на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом приняло дагестанское управление Роспотребнадзора.

В то же время надзорный орган предупредил глав местных религиозных организаций о соблюдении в мечетях и храмах прихожанами масочного режима и социальной дистанции, - передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на территории республики предложил рассмотреть возможность открытия мечетей и храмов.

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Вестник Кавказа

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