В Дагестане открывают для прихожан мечети и храмы

В Дагестане разрешили работу культовых учреждений – такое решение на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом приняло дагестанское управление Роспотребнадзора.

В то же время надзорный орган предупредил глав местных религиозных организаций о соблюдении в мечетях и храмах прихожанами масочного режима и социальной дистанции, - передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на территории республики предложил рассмотреть возможность открытия мечетей и храмов.