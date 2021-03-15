Краснодарский суд заочно осудил бежавших "застройщиков"

Краснодарский суд признал виновными двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве при строительстве многоэтажек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С 2011 по 2013 год братья Александр и Владимир Холодняки под предлогом строительства и ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений 20 многоквартирных домов на улице Московской похитили у 483 дольщиков свыше 530 млн рублей и ударились в бега, - установило следствие, передает портал Юга.ру.

Владимир Холодняк был гендиректором ООО "Строительная компания «Родина-Кубань" и СК "Родина", которая и строила с 2010-го по 2013 год несколько крупных комплексов на земельных участках в Музыкальном микрорайоне, не получив разрешения на это.

Застройщик не исполнил обязательства по возведению пяти крупных жилых комплексов – "Столичный парк", "Кристалл", "Родной квартал – 1", "Родной квартал – 2" и "Апрелевский".

Прикубанский районный суд Краснодара 15 марта заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков - их признали виновными в мошенничестве и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Интерпол по запросу России объявил братьев Холодняков в международный розыск.