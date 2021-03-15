Тер-Петросян посоветовал изгнать Пашиняна из Армении

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян, в партии которого ранее состоял действующий премьер-министр Никол Пашинян, рассказал, каким ему видится единственный выход из внутриполитического кризиса, продолжающегося в стране.

По его словам, это "немедленная и добровольная отставка" главы правительства, при гарантиях неприкосновенности, а затем - отъезд за рубеж, хотя бы временный, пишет News.am.

Тер-Петросян полагает, что такое решение будет в интересах и государства, и народа, и самого Пашиняна.

Кроме того, по его мысли, обязанности премьер-министра временно перейдут к беспартийному вице-премьеру, который, будучи нейтральным, сможет "обеспечить проведение справедливых выборов".