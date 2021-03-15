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Жителей Старополья завтра ждет порывистый ветер

Жителей Старополья завтра ждет порывистый ветер

Завтра, 16 марта, на Ставрополье ожидается сильный порывистый ветер, - сообщили в главном управлении МЧС России по Ставрополью. 

"Опасные метеорологические явления  и чрезвычайные ситуации природного характера не прогнозируются. Ожидаются порывы юго-восточного ветра скоростью 15-18 м/с", - говорится в информации краевого чрезвычайного ведомства, передает "АиФ-Ставрополье". 

Сегодня ночью, по данным ставропольского Гидрометцентра, на территории края преимущественно будет без осадков, а температура составит от минус двух до плюс трех градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. 

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