Жителей Старополья завтра ждет порывистый ветер

Завтра, 16 марта, на Ставрополье ожидается сильный порывистый ветер, - сообщили в главном управлении МЧС России по Ставрополью.

"Опасные метеорологические явления и чрезвычайные ситуации природного характера не прогнозируются. Ожидаются порывы юго-восточного ветра скоростью 15-18 м/с", - говорится в информации краевого чрезвычайного ведомства, передает "АиФ-Ставрополье".

Сегодня ночью, по данным ставропольского Гидрометцентра, на территории края преимущественно будет без осадков, а температура составит от минус двух до плюс трех градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.