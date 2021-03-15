Украинские ученые сообщили ВОЗ о новом штамме коронавируса

На Западе Украины обнаружен предположительно новый штамм коронавируса, украинские ученые сообщили о нем во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Это "комбовирус", обнаруженный в Ивано-Франковской области и имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями, сообщил украинскому изданию "Вести" глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает ТАСС.

"То, что выявили на Буковине - это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - процитировало издание Рубана.

Штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского, - добавил Рубан.