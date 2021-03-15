В Костанайской области после 65 лет работы закрылось предприятие по добыче бокситов

В Аркалыке Костанайской области закрывается градообразующее предприятие, сообщила Евразийская Группа (ERG), пишет Sputnik Казахстан.

На Торгайском бокситовом рудоуправлении (ТБРУ) АО "Алюминий Казахстана" останавливаются практически все работы.

"Решение о закрытии ТБРУ далось нам нелегко. Однако за 65 лет запасы в карьерах отработаны полностью. Поэтому еще в 2017 года мы начали программу по ответственному закрытию предприятия", - пояснил председатель правления ERG Серик Шахажанов.

Часть сотрудников трудоустроена на другие предприятия ERG - Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, ССГПО и "Шубарколь комир", ПАЗ, другие прошли курсы по основам бизнеса. Часть персонала остается на предприятии для завершения отгрузки ранее добытой огнеупорной глины, демонтажа оборудования и охраны.

Сообщается, что в здании рудоуправления предприятия в будущем заработает региональная больница.

Компания обязуется провести рекультивацию 180 га земель.