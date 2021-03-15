Крымские строители сдали новый водовод в Симферополе

Новый водовод запустят в Севастополе в ближайшее время, также построен водовод в Симферополе. Они обеспечат гарантированные поставки воды в засушливое время года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас по воде есть хорошие новости: у нас уже готов один водовод в Симферополе, а в ближайшее время заработает еще один серьезный водовод в Севастополе", - сказал он, передает ТАСС.

Это водоводы, которые позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года, - добавил Хуснуллин.