Нур-Султан снова закрывается на карантин по коронавирусу

В Нур-Султане на один день - 21 марта - вводится локдаун, еще ряд ограничений будут действовать с 18 марта. Такое сообщение распространила пресс-служба акимата.

Решение было принято в связи с тем, что столица Казахстана находится в "красной" зоне.

В воскресенье будут закрыты ТРЦ, ТД, ТЦ, кроме расположенных в них аптек, а также объектов, продающих продукты и предметы первой необходимости: их деятельность разрешена независимо от места расположения. Не будут работать крытые непродовольственные рынки и спортивные объекты, объектов по реализации непродовольственных товаров, ЦОНы и отделения "Казпочты".

По решению властей, 21 марта не будет ездить общественный транспорт: его подвергнут дезинфекции.

В оба выходных дня нельзя будет посетить фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, сауны, СПА-центров (кроме объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq).

"Эпидемиологическая ситуация в городе нестабильная. Прошедшие праздничные дни показывают ежедневный рост коронавируса. В связи с этим постановление с дополнительными карантинными ограничениями вводится в действие с 18 марта. Запрещается проведение массовых мероприятий в честь праздника Наурыз. Нельзя допускать продолжение динамики роста. Для того, чтобы не было одномоментной нагрузки на медорганизации и медработников необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, соблюдать соцдистанцию", - цитирует главного госсанврача столицы Сархат Бейсенову Sputnik Казахстан.

Она добавила, что с 18 марта уменьшается время работы ресторанов, кафе, баров, столовых в будни и выходные - с 07:00 до 22:00, будут закрыты кинотеатры и кинорумы.