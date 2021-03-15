Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре

Кипрские пляжи останутся закрытыми для туристов из России, - говорится в новом реестре деления государств мира на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, опубликованном сегодня Минздравом страны.

Новый список вступает в силу с 18 марта, и хотя в него внесены лишь минимальные изменения, Россия остается в нем в числе государств так называемой серой категории, откуда на остров не могут приезжать туристы, - передает ТАСС.

Также согласно новому реестру в "серую" группу стран, откуда на остров нет доступа туристам, попали Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда, - говорится в сообщении.