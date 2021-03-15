В Европе начали осознавать, что Спутник V лучше, чем AstraZeneca

Сегодня Франция и Италия объявили, что вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca в этих странах временно прекращается. Европейским союзом, вероятно, будет одобрена российская вакцина против Covid-19. Томас Мертенс, возглавляющий постоянную комиссию Германии по вакцинации, приветствовал успех российского препарата, пишет Caspian News.

"Российские ученые имеют большой опыт в области вакцин. Спутник V - очень умная конструкция. Как и в случае с AstraZeneca, мы говорим о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Но в отличие от AstraZeneca российский препарат использует два разных вирусных вектора для первой и второй доз. Это очень умно, потому что таким образом вы можете предотвратить возможную потерю эффективности, которая возникает из-за иммунного ответа на вакцину", - утверждает Томас Мертенс.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что страна зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которая получила название "Спутник V" в честь первого искусственного спутника, запущенного на орбиту Земли в 1957 году. Поначалу Россия подверглась критике со стороны западных экспертов, поскольку одобрила Спутник V для широкого использования всего после двух месяцев испытаний на людях. Однако вакцина российского производства показала впечатляющую 92-процентную эффективность. Согласно результатам последних испытаний, опубликованных в престижном медицинском журнале Lancet, Спутник V была признана безопасной и на данный момент не приводила к госпитализациями и смертельным исходам.

На сегодняшний день Спутник V разрешен к использованию более чем в 45 государствах, хотя первоначально был встречен скептически. В некоторых странах, включая Алжир, Аргентину, Боливию, Сербию, Палестину, Парагвай и Венесуэлу, вакцина была зарегистрирована в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний.

Но пока вакцина не была одобрена регулирующим органом ЕС. Как раз сейчас Спутник V оценивается европейским регулятором - Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которое решит, соответствует ли вакцина стандартам эффективности, безопасности и качества. Между тем, некоторые страны Евросоюза, в том числе Венгрия и Словакия, уже начали использовать Спутник V в обход разрешения регулятора.

На данный момент в Европе одобрено четыре вакцины, в том числе Johnson&Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca. Теперь наряду с российским Спутник V EMA рассматривает две другие вакцины - Novavax и CureVac.

Между тем, некоторые европейские страны приостановили развертывание вакцины AstraZeneca, изобретенной Оксфордским университетом совместно с британской фармацевтической компанией, из-за опасений, связанных с образованием тромбов. На прошлой неделе Дания и Норвегия объявили о своем решении приостановить использование Oxford-AstraZeneca после того, как 50-летний мужчина умер в Италии из-за развития тромбоза глубоких вен. Эстония, Литва, Люксембург и Латвия также приостановили использование вакцины. EMA расследует, связана ли вакцина с рядом сообщений о тромбах.

"В настоящее время нет никаких доказательств того, что вакцинация привела к этим случаям. Тромбоз не указан в качестве побочного эффекта этой вакцины. Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать применять, пока продолжается расследование", - полагают в EMA. Правда, представитель компании AstraZeneca заявил, что препарат прошел обширные клинические испытания, а также соответствует строгим стандартам эффективности и безопасности, установленным регулирующими органами для утверждения любого нового лекарства.