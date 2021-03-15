В Дагестане завели уголовное дело на судебного пристава

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Левашинского районного отдела службы приставов УФССП России по Дагестану, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, - сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по республике.

В марте 2020 года подозреваемый вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении двух земельных участков, принадлежащих жителю Левашинского района, задолжавшему около 2 млн рублей, а в июле судебный пристав снял запрет и вынес постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства в связи с отсутствием заявления взыскателя, - передает "АиФ-Дагестан".

Благодаря этому должник переоформил свои земельные участки на другого человека, а пристав нарушил права и законные интересы взыскателя, - полагает следствие.