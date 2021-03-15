Плохо смонтированный дымоход вызвал отравление у шести детей в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии ведется доследственная проверка по факту отравления в Нальчике шестерых детей угарным газом. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

В нем говорится, что, по предварительным сведениям, прошлой ночью в пригороде Нальчика, в одном из частных домов, из-за "ненадлежаще смонтированного канала дымоудаления" в помещении накопился угарный газ в помещении, которым отравились шесть детей.

"Трое несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение, здоровью остальных угрозы нет", - пояснили в управлении.

Идет проверка.

В Минздраве КБР уточнили, что инцидент произошел в селе Белая речка. В реанимацию РДКБ попали дети в возрасте 5 месяцев, 4 и 5 лет, в обычную палату гастроэнтерологического отделения - дети 2013, 2015, 2017 годов рождения. Сейчас первые трое также переведены в гастроэнтерологическое отделение, остальные выписаны домой.