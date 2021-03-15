Донские пожарные тушат пылающий камыш под Ростовом

Сегодня вечером рядом с хутором Большой Лог под Ростовом-на-Дону загорелся камыш - огонь охватил площадь около 600 кв м в районе Монастырского озера, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Столб темного дыма заметен даже в Ростове, но опасности для людей нет, ближайший населенный пункт находится в нескольких километрах от очага возгорания. На место пожара выехали 44 спасателя и 5 спецмашин, - передает "АиФ-Ростов".

Причины возгорания пока неизвестны, - добавили в МЧС региона.