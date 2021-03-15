Бывшая глава Мысхако пойдет под суд за хищение почти 30 участков земли

В скором времени суд рассмотрит уголовное дело бывшей главы администрации села Мысхако города Новороссийска Валентины Кирилловой и трех ее сообщников, обвиняемых в хищении у муниципалитета почти трех десятков земельных участков, - сообщила пресс-служба СКР.

Кириллова и ее сообщники - Игорь Островершенко, Павел Дирин и Светлана Яковлева - обвиняются в мошенничестве, совершенное группой лиц: как полагает следствие, с 2006 по 2012 годы они воспользовались подложными документами и зарегистрировали на подставных граждан права собственности на 28 участков земли в селе Мысхако, после чего перепродали их третьим лицам или переоформили на близких родственников обвиняемых, - передает "Интерфакс-Юг".

Ущерб муниципальному образованию оценивается в 70 млн рублей, на все похищенные участки и на имущество задержанных наложен арест, - добавили в пресс-службе.