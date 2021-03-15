Высокогорный регион Грузии тряхнуло почти на 4

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на расстоянии километра от села Органчаи (регион Квемо Картли) в Грузии, в 147 км от Тбилиси. Такое сообщение распространил Национальный центр сейсмического мониторинга страны.

Подземные толчки произошли в 19:25 по местному времени (18:25 мск). Эпицентр располагался на глубине 10 км, пишет Sputnik Грузия.

Сигналов о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступало.