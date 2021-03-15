Индия полностью запретит криптовалюту?

В Индии в ближайшее время могут быть полностью запрещены криптовалюты, об этом рассказал высокопоставленный чиновник.

По информации источника, документ, над которым работает правительство, вводит уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег, передает Reuters.

Если законопроект вступит в силу, у держателей криптовалют будет полгода на ликвидацию активов, в случае просрочки им придется заплатить штраф.

Таким образом, Индия может стать первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным.