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Индия полностью запретит криптовалюту?

Индия полностью запретит криптовалюту?

В Индии в ближайшее время могут быть полностью запрещены криптовалюты, об этом рассказал высокопоставленный чиновник.

По информации источника, документ, над которым работает правительство, вводит уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег, передает Reuters.

Если законопроект вступит в силу, у держателей криптовалют будет полгода на ликвидацию активов, в случае просрочки им придется заплатить штраф.

Таким образом, Индия может стать первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным.

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Вестник Кавказа

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