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Вакцинация не спасла от коронавируса главного санврача Украины

Вакцинация не спасла от коронавируса главного санврача Украины

Коронавирус настиг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко через несколько дней после вакцинации препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал он сегодня в своем аккаунте в Facebook, передает ТАСС.

Как пояснил сам врач, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, тогда как у него был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы болезни.

Впрочем, Ляшко уверен, что благодаря вакцинации болезнь пройдет без осложнений.

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Вестник Кавказа

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