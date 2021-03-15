Вакцинация не спасла от коронавируса главного санврача Украины

Коронавирус настиг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко через несколько дней после вакцинации препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал он сегодня в своем аккаунте в Facebook, передает ТАСС.

Как пояснил сам врач, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, тогда как у него был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы болезни.

Впрочем, Ляшко уверен, что благодаря вакцинации болезнь пройдет без осложнений.