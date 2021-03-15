В Ингушетии продлили коронавирусные ограничения
В Ингушетии на месяц продлены коронавирусные ограничения – указ об этом сегодня подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщает его пресс-служба.
В соответствии с указом людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции, работодателям предписывается оставить на "удаленке" 30% сотрудников, - передает "АиФ-Ставрополье".
Также до 15 апреля под запретом остается работа предприятий общепита после 23:00, а официальные мероприятия разрешены только при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Напоминм, на сегодняшний день в Ингушетии выявлено 14948 заражений коронавирусом. 13213 человек выздоровели, 178 человек скончались.
Вестник Кавказа
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