В Ингушетии продлили коронавирусные ограничения

В Ингушетии на месяц продлены коронавирусные ограничения – указ об этом сегодня подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с указом людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции, работодателям предписывается оставить на "удаленке" 30% сотрудников, - передает "АиФ-Ставрополье".

Также до 15 апреля под запретом остается работа предприятий общепита после 23:00, а официальные мероприятия разрешены только при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Напоминм, на сегодняшний день в Ингушетии выявлено 14948 заражений коронавирусом. 13213 человек выздоровели, 178 человек скончались.