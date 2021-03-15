Германия, Италия и Франция запретили вакцину от AstraZeneca

Германия, Италия и Франция останавливают использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneсa.

В Минздраве ФРГ пояснили, что такое решение было принято по рекомендации специалистов из института имени Пауля Эрлиха, передает "Интерфакс".

О прекращении использования данного препарата во Франции до завтра заявил президент Эммануэль Макрон. Он напомнил, что 16 марта во второй половине дня европейский регулятор EMA озвучит мнение по поводу использование этой вакцины, сообщает РИА Новости.

О временном запрете на вакцину AstraZeneca в Италии заявило агентство по лекарственным средствам страны (Aifa). "Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами", - пояснили в регуляторе.

Напомним, у ряда вакцинированных препаратом от AstraZeneca возникли тромбы в венах.