В черноморскую акваторию Грузии вошло подразделение кораблей НАТО
Береговая охрана пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) под командованием контр-адмирала Мануэля Агирре Альдерегия, в состав которого входят флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария), - сообщили в МВД страны.
Цель визита - повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами Грузии и странами-членами и странами-партнерами Альянса, - добавляется в сообщении, передает РИА Новости.
"Визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море", - отмечает ведомство, добавляя, что визит постоянного военно-морского подразделения НАТО на фоне пандемии коронавируса является еще одним доказательством поддержки страны.
Корабли НАТО пробудут в водах Грузии до 18 марта, - уточняется в сообщении.
Вестник Кавказа
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