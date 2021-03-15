Армянский вице-премьер завтра отправится в Москву

Армянская делегация, в состав которой входит вице-премьер Мгер Григорян, совершит официальный визит в Москву. Такое решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"В соответствии с ч.5 ст.7 "О структуре и деятельности правительства" 16-18 марта направить в Российскую Федерацию (Москва) делегацию для обсуждения вопросов, относящихся к повестке армяно-российского экономического сотрудничества", - цитирует документ Sputnik Армения.

Кроме Григоряна, в Россию отправятся руководитель его протокола Давид Геворгян, замглавы министерства территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян и председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.