Главная » Новости

Армянский вице-премьер завтра отправится в Москву

Армянский вице-премьер завтра отправится в Москву

Армянская делегация, в состав которой входит вице-премьер Мгер Григорян, совершит официальный визит в Москву. Такое решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"В соответствии с ч.5 ст.7 "О структуре и деятельности правительства" 16-18 марта направить в Российскую Федерацию (Москва) делегацию для обсуждения вопросов, относящихся к повестке армяно-российского экономического сотрудничества", - цитирует документ Sputnik Армения.

Кроме Григоряна, в Россию отправятся руководитель его протокола Давид Геворгян, замглавы министерства территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян и председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА Гарегин Баграмян.

1505 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!