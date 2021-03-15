Сноубордисты спустили за собой лавину на Чегете

Сегодня днем трое сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, - сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.

"В 16.45 мск поступило сообщение, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали ее сход, один из них получил травму ноги", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сами спортсмены под лавину не попали, а травму один из них получил во время катания. Эвакуировать пострадавшего пришлось шестерым спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, - добавили в пресс-службе регионального МЧС.