На Дону готовы выпускать медицинский кислород

Руководство Ростовской АЭС готово запустить промышленное производство медицинского кислорода после получения протоколов проверки его качества, - сообщил вице-губернатор Ростовской области Игорь Сорокин.

"Необходима сертифицированная лаборатория, которая выдаст протоколы проверки качества кислорода. Сейчас ведется поиск ткой организации для заключения договора на оказание услуг", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Для ввода медкислорода в гражданский оборот необходимо пройти еще одну процедуру - вступить в Ассоциацию автоматической идентификации "Юнискан/ГС1 Рус", советом директоров Росатома уже принято такое решение, - добавил Сорокин, отметив, что регистрационное удостоверение Минздрава медицинского кислорода как лекарственного средства Ростовская АЭС получила 23 января.

Планируется, что с выходом на проектную мощность Ростовская АЭС будет производить 240 куб м газа в сутки.