Ученые: больные коронавирусом могут радоваться потере обоняния

Ученые сочли аносмию - потерю обоняния - "хорошим" симптомом COVID-19, сообщает 20 minutos.

Исследователи из Мадридского университета Комплутенсе и врачи клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование с участием 5868 ковидных пациентов. По его результатам стало ясно, что при потере обоняния шансы легче и быстрее перенести заболевание более высоки.

Дело в том, что аносмия входит в число признаков такого иммунного ответа, вероятность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунитета - при котором гораздо меньше.

"Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием", - приводит слова профессора, главы отделения неврологии больницы Сан-Карлоса Хесуса Порта-Этессама РИА Новости.