Дмитрий Бабич: "Отношения России и Турции сейчас - это 100% успех!"

Президент России Владимир Путин совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока № 3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Политолог Дмитрий Бабич и иранист-политолог Фархад Ибрагимов поговорили о том, что отношения России и Турции выходят на новый, очень позитивный уровень.