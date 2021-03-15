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Дмитрий Бабич: "Отношения России и Турции сейчас - это 100% успех!"

Президент России Владимир Путин совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока № 3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Политолог Дмитрий Бабич и иранист-политолог Фархад Ибрагимов поговорили о том, что отношения России и Турции выходят на новый, очень позитивный уровень. 

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Вестник Кавказа

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