Школы переведут на 12-летку с латиницей с 2023 года в Казахстане

Власти Казахстана планируют с 2023 года постепенно перевести школы на 12-летнее обучение с использованием латинской графики, такое сообщение распространила пресс-служба правительства РК по итогам расширенного заседания коллегии Минобрнауки.

"Для этого предстоит проделать очень большую работу", - цитирует его ТАСС.

В связи с нововведением планируется обновить государственный общеобязательный стандарт образования и типовые учебные программы. Согласно поручению президента Касым-Жомарта Токаева, особое внимание будет обращаться на математику, языки и информатику.

Напомним, на сегодняшний день в школах Казахстана обучение длится 11 лет на казахском и русском языках, при этом казахский алфавит основан на кириллице.