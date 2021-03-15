Канадцев пытались ввести в заблуждение по поводу "обязанности защищать" оккупированные Арменией территории

В недавней статье "Ответственность Канады в нагорно-карабахском кризисе", опубликованной Policy Options, оккупированные азербайджанские территории были называны "Нагорно-Карабахской Республикой", а Вторая Карабахская война охарактеризована как результат "агрессии Азербайджана и Турции". Авторы ссылаются на такую концепцию международного права как "обязанность защищать" и обвиняют канадских политиков и правительство в непризнании так называемой "НКР". Просьба о вмешательстве Канады в карабахский кризис, спровоцированный Арменией, не имеет никакого отношения к "обязанности защищать", пишет координатор Культурного центра азербайджанцев Канады Анар Джахангирли для Policy Options.

До 27 сентября 2020 года большинство канадцев, вероятно, никогда не слышали о нагорно-карабахском конфликте. В этот день в ответ на атаки Армении азербайджанская армия начала контрнаступление на линии соприкосновения в Карабахе - международно признанной территории Азербайджана. В результате войны 1991-1994 годов Армения удерживала около 20% территории Азербайджана (включая бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область и семь прилегающих у ней районов). Они находились под оккупацией на протяжении почти трех десятилетий. По данным Центра мониторинга за внутренними перемещениями, во время этнической чистки, осуществленной в Карабахе Арменией в 1990-х годах, почти 700 тысяч азербайджанцев были насильно выселены из своих домов.

Каков контекст?

Вторая Карабахская война, какой бы печальной и ужасной она ни была, началась не по воле Азербайджана. В течение 26 лет с момента заключения соглашения о прекращении огня в 1994 году Азербайджан участвовал в мирных переговорах, чтобы добиться вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Армения же занималась затягиванием переговоров, чтобы выиграть время для реализации своего истинного намерения: аннексировать суверенные территории Азербайджана (Нагорный Карабах и семь прилегающих районов). Чтобы замаскировать это намерение, Армения создала незаконное образование на оккупированных территориях и продолжала представлять этот вопрос миру как борьбу за самоопределение более 100 тысяч армян Нагорного Карабаха.

Авторы статьи "Ответственность Канады в нагорно-карабахском кризисе", называют контрнаступление Азербайджана по освобождению своих территорий, находящихся под оккупацией Армении, "агрессией". Но международно-правовые нормы, определенные в Уставе ООН и резолюциях Совета безопасности ООН от 1993 года (822, 853, 874, 884), подтверждают территориальную целостность Азербайджана, упоминая "Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики". Последняя война и все боевые действия велись строго на международно признанных территориях Азербайджана.

Авторы также утверждают, что Турция принимала непосредственное участие в войне. Но турецкие военнослужащие не принимали участия в боевых действиях; Турция оказала Азербайджану только политическую и моральную поддержку. Подобно тому, как Канада является членом НАТО, Азербайджан как независимая страна, волен выбирать союзников и покупать оружие у любой страны, включая Турцию, для самозащиты.

Авторы откровенно дезинформируют читателей, утверждая, что соглашение о прекращении войны от 9-10 ноября 2020 года было подписано Арменией от имени "Арцаха". В первом пункте соглашения четко указано, кто подписывает документ: Азербайджанская Республика и Республика Армения, в дальнейшем именуемые "Стороны", в этом документе нигде не упоминается термин "Арцах".

Что спровоцировало последний поворот событий?

- Заявление министра обороны Армении в марте 2019 года о том, что Армения будет готовиться к "новой войне за новые территории" - один из основных факторов, повлиявших на развитие событий. Стычки, вспыхнувшие на границе между Азербайджаном и Арменией в июле 2020 года, стали для Азербайджана предвестником того, что может произойти позже.

- Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в августе 2019 года о том, что "Карабах - это Армения, и точка", дало Азербайджану понять, что Армения никогда не пойдет на возвращение семи районов вокруг Нагорного Карабаха.

В результате на восприятие Азербайджаном потенциальной угрозы в огромной степени повлияли заявления официальных лиц. Контратака с целью освобождения оккупированных территорий в сентябре 2020 года была не более чем логическим следствием действий Армении.

Можно ли было избежать войны?

Да. "Мы могли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану семь районов, а также Шушу", - сказал Пашинян 16 ноября 2020 года. Необходимо пояснить, что все эти годы международное сообщество и посредники в мирных переговорах пытались убедить Армению освободить эти семь районов. Следовательно, ответственность за последнюю войну полностью лежит на Армении.





Уместна ли в данном случае концепция "обязанности защищать"?

Контратаки Азербайджана не были нацелены на гражданское население Армении. В первые недели войны военная операция Азербайджана проводилась почти исключительно на территориях, где не проживали мирные жители. "Обязанность защищать" является политическим обязательством международного сообщества, включая Канаду, чтобы предотвращать такие нарушения, как геноцид, военные преступления, этнические чистки и преступления против человечности. В пункте 139 итогового документа Всемирного саммита ООН 2005 года четко говорится об ответственности отдельных государств и международного сообщества, которые могут действовать только через Совет Безопасности в соответствии с Уставом ООН, в том числе в соответствии с главой VII.

Если какая-то страна в одностороннем порядке признала образование, незаконно созданное на оккупированных территориях другого суверенного государства, то это не имеет ничего общего с "обязанностью защищать". Даже в самых экстремальных сценариях ужасных преступлений, которые пытается предотвратить эта концепция, страны действуют не в одиночку. По последним данным, в ходе боевых действий погибло 100 азербайджанских и 60 армянских мирных жителей. Стоит отметить, что все 100 мирных жителей Азербайджана были убиты за пределами зоны конфликта, а все 60 мирных жителей Армении в ней. Однако авторы утверждали, что гибель гражданского населения в Армении следует рассматривать как "массовое злодеяние" и что "международное сообщество должно действовать быстро, чтобы восполнить пробелы в защите". А как насчет азербайджанских мирных жителей, убитых в 40-60 км от зоны конфликта во сне в своих домах?

Если во время войны между Азербайджаном и Арменией когда-либо и было совершено ужасное преступление, которое потребовало бы обращения к концепции "обязанность защищать", так это было бы убийство 613 мирных граждан Азербайджана вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы в Карабахе. Среди убитых были даже дети, женщины и пожилые люди.

Вывод

Теперь, когда война окончена, можно понять разочарование армян, живущих в Канаде и в остальном мире. Но ни одна страна в мире не разделяла мнения о том, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь регионов принадлежали Армении. Все эти годы, вместо того, чтобы готовить свое население к миру и компромиссу, руководство Армении внушало им несбыточную мечту. В свете всего этого сложно обвинить Канаду в "провале Армении". Канада не является всеобщим гарантом, который принимает на себя риски стран, не соблюдающих нормы и принципы международного права.

Города, села и районы, откуда в начале 1990-х годов были изгнаны сотни тысяч коренных азербайджанцев Карабаха, теперь превратились в груды камней с разрушенной инфраструктурой, оскверненными религиозными объектами и полуразрушенными могилами, а вокруг - мины. Перед Азербайджаном стоит задача по очистке освобожденного региона от мин. Здесь Канада и может сыграть свою роль.

Настало время совместных усилий по достижению благополучия как в Армении, так и в Азербайджане путем стабилизации экономики, открытия транспортных и торговых связей, а также развития контактов между людьми. В Азербайджане, как неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев, "к армянам Карабаха будут относиться как и к любым другим гражданам многонациональной страны". Работа по достижению этой цели реалистична и обеспечит прочный мир между двумя странами. Дальнейшее давление на депутатов парламентов разных стран, чтобы те встали на необдуманный путь "признания несуществующих государственных образований", обречено на провал.