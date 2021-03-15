Дагестанские огнеборцы тушили пожар в здании аварийной службы Махачкалы

В Махачкале сегодня горело двухэтажное здание городской аварийной службы, - в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 14:43, огнеборцы прибыли на место через десять минут и выяснили, что наблюдается сильное задымление с кабинета на втором этаже "Махачкала-1". Площадь пожара составила 20 кв м, - передает "АиФ-Дагестан".

Тушение огня осложнялось тем, что по соседству на улице Ирчи Казака, где расположено здание аварийной службы, находится детский сад. Людей из здания эвакуировали. Детсад не пострадал, а его воспитанников забрали родители.

Открытое горение было ликвидировано в15:23, - говорится в сообщении.