Вот как проходит первый день масштабных военных учений в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане продолжаются военные учения, в которых принимают участие различные виды войск. Соответствующие фото и видео опубликованы на сайте Минобороны АР.
В нем говорится, что, в соответствии с замыслом оперативно-тактических учений, ракетные и артиллерийские подразделения вышли из мест постоянной дислокации по тревоге и направляются по назначенному маршруту в районы предназначения.
Вестник Кавказа
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