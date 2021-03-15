Вот как проходит первый день масштабных военных учений в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

В Азербайджане продолжаются военные учения, в которых принимают участие различные виды войск. Соответствующие фото и видео опубликованы на сайте Минобороны АР.

В нем говорится, что, в соответствии с замыслом оперативно-тактических учений, ракетные и артиллерийские подразделения вышли из мест постоянной дислокации по тревоге и направляются по назначенному маршруту в районы предназначения.