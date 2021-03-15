Аксенов разрешил празднование годовщины крымского референдума

Жители Крыма все же отпразднуют седьмую годовщину референдума о самоопределении полуострова, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса – соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности сегодня внес глава Крыма Сергей Аксенов.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией", - гласит документ, опубликованный на сайте крымского правительства, в котором уточняется, что речь идет о традиционном автопробеге из Симферополя в Севастополь, а также ряде муниципальных акций, - передает "Интерфакс-Юг".

Крупные массовые мероприятия, в том числе концерты, в Крыму не анонсировались.

Ранее такие же изменения внес губернатор Севастополя Михаил Развожаев.