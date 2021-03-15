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Азербайджанский фермер потерял ногу на армянской мине в Ходжавендском районе

Азербайджанский фермер потерял ногу на армянской мине в Ходжавендском районе

Азербайджанский фермер подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района, такое сообщение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры АР.

ЧП случилось 13 марта примерно в 16:00, но информация о нем появилась только сегодня.

Пострадавший, 41-летний мужчина, занимался сельскохозработами, когда произошел взрыв. Медики диагностировали у фермера травматическую ампутацию стопы правой ноги и другие множественные травмы.

Прокуратура Ходжавендского района ведет разбирательство по факту подрыва.

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