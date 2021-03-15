Братья Магомедовы сядут на скамью подсудимых 19 марта

В пятницу, 19 марта, Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение по существу уголовного дела о преступном сообществе в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

Гособвинение в ходе заседания огласит обвинительное заключение, подсудимые и адвокаты выскажут свое отношение к нему, после чего суд определит порядок изучения доказательств, - передает "Интерфакс".

Напомним, братьев задержали три года назад, в конце марта 2018 года, с тех пор они находятся под стражей. Им вменяют создание преступного сообщества, хищения в особо крупных размерах и растрату, а Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Всего в деле около 20 фигурантов, некоторые арестованы заочно.

Также в деле братьев девять эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в том числе, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и другие эпизоды.

Магомедовы все предъявленные им обвинения отрицают.