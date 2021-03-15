Экс-футболист ЦСКА перебрался в "Нефтчи"
Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с бакинским "Нефтчи".
34-летний хавбек будет игроком азербайджанского клуба до конца сезона.
Последней командой Хонды был бразильский "Ботафого".
Японец был игроком ЦСКА с 2010 по 2013 годы. За это время он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок. Также Хонда выступал за итальянский "Милан" и становился чемпионом Азии в составе сборной Японии.
Вестник Кавказа
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