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Экс-футболист ЦСКА перебрался в "Нефтчи"

Экс-футболист ЦСКА перебрался в &quot;Нефтчи&quot;

Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с бакинским "Нефтчи".

34-летний хавбек будет игроком азербайджанского клуба до конца сезона.

Последней командой Хонды был бразильский "Ботафого".

Японец был игроком ЦСКА с 2010 по 2013 годы. За это время он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок. Также Хонда выступал за итальянский "Милан" и становился чемпионом Азии в составе сборной Японии.

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Вестник Кавказа

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